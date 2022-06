Wo Long: Fallen Dynasty è il nuovo videogioco di Team Ninja

Koei Tecmo ha svelato il nuovo videogioco di Team Ninja in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase: si tratta di Wo Long: Fallen Dynasty, in uscita su PC e console Xbox all’inizio del 2023.









Il trailer di annuncio ci porta in una versione alternativa della Cina durante il periodo dei Tre Regni. Qui vestiremo i panni di un soldato senza nome che si ritroverà a combattere per la sopravvivenza in un mondo fortemente ostile, tra nemici umani e creature demoniache. Tra i dettagli diffusi in queste ore leggiamo che i producer del gioco sono Fumihiko Yasuda, già director dei due Nioh, e Masaaki Yamagiwa, ex di FromSoftware che ha partecipato ai lavori su Bloodborne entrato in Team Ninja la scorsa estate.

Infine, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.