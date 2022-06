Forza Horizon 5: presentata ufficialmente l'espansione Hot Wheels

Che su Forza Horizon 5 stessero per fare la loro apparizione le Hot Wheels siamo venuti a saperlo prima del tempo grazie a un atto di sbadataggine, ma ci ha fatto in ogni caso piacere poter vedere l’espansione in via ufficiale. Durante l’evento Microsoft di ieri sera, Playground Games si è infatti presentata con un bel trailer di gameplay tutto dedicato alle automobiline di Mattel.









A quanto pare, questa espansione ci permetterà di creare il nostro personalissimo tracciato di Hot Wheels, scegliendo fra un totale di 80 pezzi. Naturalmente, saranno incluse anche dieci nuove automobili, fra cui la Hennessey Venom F5 e la Hot Wheels Deora II. Forza Horizon 5: Hot Wheels uscirà il prossimo 19 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, a un prezzo di 19,99€.