Outriders Worldslayer, condivise nuove informazioni sull'endgame

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Outriders Worldslayer, espansione del looter shooter di People Can Fly che arriverà su PC e console il 30 giugno. Componente importante di questo genere di giochi è l’endgame, e proprio di questo hanno voluto parlarci gli sviluppatori con un lungo video che entra nei dettagli di cosa potremo aspettarci una volta conclusa la campagna. Ad attenderci e a mettere davvero alla prova le nostre abilità ci penserà la Prova di Tarya Gratar, area completamente nuova che ricompenserà le nostre spedizioni con bottino di alta qualità. Ogni volta che torneremo al campo base – completando la nostra impresa o morendo troppe volte – le ricompense si resetteranno, e potranno essere di nuovo ottenute.









Il nostro viaggio nelle viscere di Tarya Gratar sarà intervallato da bivi, che potenzialmente condurrano ad ambiti tesori, e naturalmente da scontri con tenaci boss. Fra le ricompense, troveremo anche nuovi equipaggiamenti; il video, in particolare, mostra il set Heatseeker del Piromante, e spiega in che modo queste nuove opzioni possano essere sfruttati per trovare nuove, potenti sinergie. Oltre che con ricche ricompense, Traya Gratar ci accoglierà anche con nuovi nemici, come ad esempio le pericolose Shadow Beast, capaci di svanire dalla nostra vista e di impedirci l’utilizzo delle abilità. Outriders Worldslayer può già essere preordinato al prezzo di 39,99€ per chi possiede il gioco base, o a 79,98€ in bundle con Outriders.