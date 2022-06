Resident Evil 4: Capcom mostra il gameplay del remake

Annunciato poco più di una settimana fa nel corso dell’ultimo State of Play di PlayStation, il remake di Resident Evil 4 è tornato a mostrarsi durante lo showcase organizzato direttamente da Capcom, ma questa volta abbiamo potuto vedere una breve sequenza di gameplay.









Il video, come anticipato, è molto corto: dura appena una trentina di secondi. Tuttavia permette di farsi un’idea generale della direzione in cui sta andando questo remake diretto da Yasuhiro Ampo e prodotto da Yoshiaki Hirabayashi.

Resident Evil 4, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 24 marzo 2023 su PC via Steam, nonché su PS5 e Xbox Series X|S. Niente console della scorsa generazione, quindi.