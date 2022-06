Exoprimal: pubblicato il primo trailer di gameplay

Dopo l’annuncio di qualche mese fa, Capcom è tornata a parlare di Exoprimal in occasione della pubblicazione di un primo trailer di gameplay. Nel video presente qui in alto possiamo finalmente vedere in azione gli Exofighter, soldati armati di potenti esoscheletri, contro le orde di dinosauri che stanno comparendo dal nulla minacciando l’umanità.









Il videogioco multiplayer di Capcom fonde dinamiche PvE con meccaniche tipiche dei titoli PvP: nella modalità principale, Dino Survival, due squadre formate da cinque componenti ciascuna dovranno competere tra loro mentre cercano di completare gli obiettivi di gioco. Il publisher giapponese ha poi fatto sapere che gli interessati muniti di PC potranno provare questa modalità nel primo Network Test che si terrà tra luglio e agosto su Steam. Per iscriversi basta compilare l’apposito modulo sul sito ufficiale del gioco. Sono in programma tre sessioni: la prima il 17 luglio, la seconda il 25 dello stesso mese, e infine l’ultima il 7 agosto.

Vi ricordiamo che Exoprima sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S nel corso del 2023.