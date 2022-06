Dragon's Dogma: annunciato un evento digitale per il decimo anniversario

Sono passati ben dieci anni dalla pubblicazione di Dragon’s Dogma, per questo Capcom ha deciso di organizzare un evento digitale per festeggiare questo importante anniversario.

La compagnia giapponese ha difatti annunciato che a partire dalla mezzanotte tra il 16 e il 17 giugno verrà dato il via a una trasmissione sul canale YouTube ufficiale del gioco. La compagnia di Osaka ha fatto sapere che l’evento durerà circa dodici minuti e conterrà un messaggio speciale di Hideaki Itsuno, il directo del gioco originale. Lo stesso Itsuno ha dichiarato che la trasmissione celebrerà Dragon’s Dogma e illustrerà la genesi del progetto, tuttavia non vengono fatti riferimenti al futuro della serie e a quell’eventuale sequel richiesto a gran voce dai fan.

Per questo motivo vi invitiamo a tenere basse le aspettative, così sarà difficile restare delusi.

