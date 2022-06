Sony potrebbe svelare un controller DualSense Pro per PS5

Sony potrebbe essere in procinto di presentare una nuova versione Pro del controller DualSense per PS5, perlomeno stando a quanto riportato dall’insider Tom Henderson su Try Hard Guides.

Secondo le parole di Henderson, il presunto DualSense Pro dovrebbe essere simile nello scopo al controller Elite di Xbox. Nello specifico, il pad pare sia dotato di stick analogici removibili, pulsanti aggiuntivi sul retro, una ergonomia migliorata, grilletti professionali e molto altro, pur mantenendo le principali funzionalità del DualSense originale.

Questa periferica dal nome in codice “Hunt” dovrebbe essere presentata tra pochi giorni, entro fine giugno, assieme ad altri prodotti hardware della compagnia giapponese. Da notare che tra questi prodotti non dovrebbe essere presente alcuna revisione della console PS5.

