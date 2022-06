JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, demo disponibile su PS4 e PS5

Cari appassionati di JoJo’s Bizarre Adventure in possesso di PS4 o PS5, la demo di All-Star Battle R è ora disponibile per il download e sarà attiva fino alle 9:00 di mercoledì 22 giugno.









Grazie al dimostrativo di questo picchiaduro è possibile combattere utilizzando quattro personaggi presenti nel roster del gioco completo:

Jonathan Joestar

Jotaro Kujo

Jolyne Cujoh

DIO

La demo di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R permette di perfezionare le proprie abilità nella modalità allenamento o di fronteggiare altri giocatori in carne e ossa nella modalità online.

Per finire, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 2 settembre 2022 non soltanto su PS4 e PS5, ma anche su PC, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.