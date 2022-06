FIFA 22 presto disponibile su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Electronic Arts ha fatto sapere che tra qualche giorno FIFA 22 verrà aggiunto al catalogo del servizio in abbonamento EA Play, e di conseguenza entrerà a far parte anche dell’offerta riservata a chiunque abbia una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate attiva.

Dopo essere stato il titolo di punta della selezione di maggio del PlayStation Plus, il videogioco calcistico farà parte della selezione di entrambi i servizi dalla prossima settimana, dal 23 giugno per essere precisi.

Ricordiamo che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere senza costi aggiuntivi al catalogo di EA Play, per questo motivo FIFA 22 sarà disponibile anche a quella determinata platea di utenti.

Condividi con gli amici Inviare