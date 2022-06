Resident Evil 2, 3 e 7: Capcom ripristina le versioni old gen

Due giorni fa, Capcom aveva pubblicato un aggiornamento per le versioni PC di Resident Evil 2, 3 e 7 che applicava numerosi miglioramenti al comparto grafico. Ora, se ray tracing e texture migliorate sono una buona notizia, non è neanche detto che tutti abbiano l’hardware adatto per poterne godere, e qui subentra il problema: l’aggiornamento infatti non era opzionale, e andava a sostituire in toto la versione precedente del gioco.

La cosa ha causato vari risentimenti fra la comunità di appassionati di questi capitoli della serie horror, ma per fortuna Capcom ha prestato attenzione alle critiche. Tramite un annuncio ufficiale, il publisher giapponese ha fatto sapere di aver reso nuovamente accessibili le versioni old gen dei tre Resident Evil, che continueranno ad esistere a fianco di quelle old gen. Per accedere alla versione priva di ray tracing, dovremo aprire le proprietà del gioco dalla nostra libreria di Steam, andare sotto “Beta” e dal menù a tendina selezionare “dx11_non-rt”.