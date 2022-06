Resident Evil 2, 3 e 7: arriva l'aggiornamento per la next gen

Non solo uno sguardo al futuro, fra un breve teaser del gameplay di Resident Evil 4 e nuovi DLC per il settimo capitolo della serie: sono in arrivo novità non da poco anche per altri titolo già pubblicati della serie horror. Nel corso della presentazione di Capcom di ieri notte, il publisher giapponese ha infatti rivelato che il lancio delle versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7 era previsto per la giornata di oggi, e queste sono infatti già disponibili. Questo significa chi ha già acquistato i tre giochi su PS4 o Xbox One potrà fare l’aggiornamento gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, godendosi così risoluzione 4K, frame rate migliorato, ray tracing e audio 3D.









Tutti questi miglioramenti tecnologici sono disponibili anche sulla versione PC di ciascuno dei giochi, tramite apposita patch gratuita. Attenzione, però: in questo caso, i miglioramenti apportati non sono reversibili, il che significa che se già faticavate a far girare Resident Evil 2, 3 o 7 sulla vostra macchina ora potreste trovarvi nei guai. Capcom ha anche fornito un aggiornamento dei requisiti minimi, che potete trovare a questo link: oltre ad hardware più performante, ci sentiamo di segnalare anche l’incompatibilità con Windows 7 e 8.1 e le DirectX 12 come requisito obbligatorio.