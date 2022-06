Teenage Mutante Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ecco il trailer di lancio

Pronti ad affrontare il Clan del Piede come ai bei vecchi tempi? Speriamo proprio di sì, perché Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è ora disponibile su PC e console. In piena tradizione di DotEmu, il gioco si rifà ai classici belt scroller da cabinato degli anni ’80 e ’90, dei quali è un grandissimo tributo. E non diciamo “grandissimo” per mera diplomazia: al nostro Danilo Dellafrana è piaciuto davvero un sacco.









Oltre alle quattro iconiche tartarughe mutanti, la selezione di personaggi giocabili di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge include anche il maestro Spinter, April O’Neil e il vigilante mascherato Casey Jones. Supporta inoltre il gioco cooperativo fino a sei giocatori, giusto per rendere ancora più caotiche le vostre baruffe da strada. Il gioco è in vendita al prezzo di 24,99€.