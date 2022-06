L'Epic Games Store si aggiorna con le recensioni degli utenti

Nel corso delle ultime ore, l’Epic Games Store si è aggiornato con una funzionalità molto richiesta dalla comunità di videogiocatori, e cioè le recensioni degli utenti. Come possiamo leggere nell’annuncio ufficiale, il loro funzionamento è però leggermente diverso rispetto a quanto accade, per citare l’esempio più noto, su Steam. Non potremo infatti sottomettere liberamente le nostre recensioni: alla fine di una sessione di gioco, e dopo aver passato almeno due ore sul titolo, ci verrà chiesto di offrire un giudizio che va da una a cinque stelle. La richiesta di offrire una valutazione sarà distribuita in maniera casuale, dunque non verremo tempestati di richieste; e questo sistema, secondo Epic, “protegge i giochi dal review bombing e si assicura che la gente che offre la sua valutazione abbia effettivamente passato del tempo in gioco.”

Oltre alle recensioni, su Epic Game Store è anche arrivato un sistema di sondaggi. Così come nel caso delle valutazioni, anche questi ci verranno sottoposti all’uscita del gioco, e includeranno domande come “Questo gioco è più divertente con una squadra?” o “Quanto ti mette alla prova il combattimento di questo gioco?”. Le risposte fornite dall’utenza serviranno a popolare la pagina del titolo con delle tag che aiuteranno gli utenti a trovare i giochi più adatti a loro.