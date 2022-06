Evil West: pubblicato un lungo video di gameplay

Dopo tre capitoli dedicati ad affettare demoni con una katana, Flying Wild Hog ha deciso di voler sperimentare con una nuova ambientazione, e il risultato è Evil West. Questo gioco, che mischia l’immaginario tipico del western a mostri di diverse forme e dimensioni, ha di recente ricevuto un trailer che ne ha rivelato la data di uscita, prevista per il prossimo settembre. Per quanto affascinante, il video in questione andava un po’ leggero sul gameplay; per fortuna, nel corso delle ultime ore Focus Entertainment ha diffuso un video di ben dieci minuti che ritrae alcune sequenze di gioco, e che è stato pubblicato in esclusiva da IGN.









Dopo una prima sparatoria fra delle catapecchie polverose, il gioco si sposta in una nuova area che invece non sfigurerebbe in un film fantascientifico. Non manca nemmeno un’occhiata al sistema di progressione del protagonista e a uno dei boss. Evil West uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.