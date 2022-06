League of Legends: un video presenta Nilah, la Gioia travolgente

Non è passato troppo tempo da quando la Landa degli Evocatori ha visto l’arrivo della terrificante Bel’Veth, e già gli sviluppatori di League of Legends sono pronti a mostrare la loro prossima creazione. Un breve trailer ha infatti rivelato Nilah, la Gioia travolgente, presentandone sia il contesto narrativo (sembra che la ragazza abbia stretto un accordo di qualche tipo con un demone?) che alcune sequenze di gameplay. A giudicare da queste ultime, pare proprio che la campionessa sarà un’assassina capace di ignorare effetti di controllo, e già possiamo sentire le urla disperate di centinaia di tiratori. Non dubitiamo che il team di sviluppo di League of Legends rilascerà informazioni più dettagliate su Nilah, la Gioia travolgente nel corso dei prossimi giorni.