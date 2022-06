La serie .hack celebra il suo ventesimo anniversario

Bandai Namco ha deciso di celebrare il ventesimo anniversario di .hack, celebre serie di JRPG che vide per la prima volta la luce su PlayStation 2 nel giugno del 2002, perlomeno in Giappone. Lo ha fatto non solo confezionando un nuovo trailer commemorativo, ma anche svelando alcune iniziative che celebrano questo importante anniversario.









Per esempio, il publisher nipponico ha fatto sapere che a luglio verrà pubblicato .hack//20th Anniversary Book, un volume che raccoglie al suo interno la storia della serie sin dal primo .hack//Infection. Entro fine anno, inoltre, verranno pubblicati un artbook ufficiale e tre CD commemorativi.

Da notare, infine, che qualche mese fa è stato registrato il marchio Last Recollection, lasciando presagire la pubblicazione di una raccolta contenente i primi capitoli della saga.