Heroes of Newerth: chiude i battenti il MOBA di Frostburn Studios

Come annunciato a dicembre dello scorso anno, oggi è il giorno in cui cala il sipario su Heroes of Newerth. Il gioco in questione, originariamente sviluppato da S2 Games e passato di mano a Frostburn Studios nel 2015, era stato uno dei primi MOBA a raccogliere la torcia di Defense of the Ancients lanciando la sua prima beta nel corso del 2009. Ai tempi, il gioco – che, pur con le sue differenze, si rifaceva più strettamente a DotA rispetto alla concorrenza – si poteva considerare un serio sfidante di League of Legends per la supremazia sul nascente genere dei MOBA, ma la decisione di lanciare il gioco come titolo a pagamento prima e l’arrivo sulla scena di DotA 2 poi resero sempre più difficile per Heroes of Newerth ritagliarsi una fetta importante del mercato. Anche così, comunque, le Foreste di Caldavar hanno potuto fare da sfondo a ben tredici anni di agguerriti scontri.

