Nintendo annuncia uno Xenoblade Chronicles 3 Direct

Non manca ormai così tanto all’uscita di Xenoblade Chronicles 3, prevista per il prossimo 29 luglio, e Nintendo ha deciso che è giunto il momento di condividere informazioni più dettagliate sul prossimo JRPG di Monolith Soft. La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 22 alle ore 16:00, quando prenderà il via uno Xenoblade Chronicles 3 Direct della durata di circa 20 minuti. Come da tradizione, potremo seguire la diretta sul canale YouTube di Nintendo Italia o sul sito ufficiale di Nintendo. Non dubitiamo che in questa sede Monolith Soft ci offrirà un’occhiata più approfondita al gameplay del suo nuovo gioco, componente finora rimasta relativamente sullo sfondo.

