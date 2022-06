Skull & Bones potrebbe non uscire su PS4 e Xbox One

Dopo uno sviluppo lungo e travagliato, sembra che finalmente Skull & Bones sia in dirittura d’arrivo. Pochi mesi fa, il titolo piratesco di Ubisoft ha infatti dato il via a un programma di testing a numero chiuso, e non sono mancati neanche teaser che hanno promesso novità all’orizzonte. E come segnalato da Twisted Voxel, di recente il gioco è anche apparso sulle pagine dell’ente di valutazione brasiliano, una mossa che di solito indica una data di pubblicazione non troppo distante nel tempo.

Oltre a questo, però, sul sito brasiliano possiamo anche notare un altro dettaglio interessante: e cioè l’assenza di una versione PS4 e Xbox One. Annunciato nel 2017, Skull & Bones era naturalmente previsto anche per queste console, ma è possibile che il tempo trascorso da allora abbia convinto il publisher a concentrarsi solamente sulle console di nuova generazione. Aspetteremo conferme ufficiali in merito, in ogni caso.