Soul Hackers 2: Atlus svela i requisiti hardware per PC

Quando mancano poco più di due mesi all’uscita di Soul Hackers 2, ecco che Atlus ha rivelato i requisiti hardware minimi e consigliati per far girare il gioco su PC. Da notare che non servirà un computer particolarmente carrozzato per giocare.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200 Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5770

: NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5770 RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 22 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon HD 7870 RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 22 GB

Non è tutto però, giacché la compagnia giapponese ha fatto sapere che su PS5 e Xbox Series X saranno disponibili due modalità grafiche: una che favorirà le performance facendo girare il gioco a 60 fps, l’altra votata alla qualità grafica con risoluzione nativa 4K.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile il 26 agosto anche sulle console della scorsa generazione.