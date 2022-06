Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4: Activision avrebbe cancellato il remake

Sembra che Activision avesse in programma la realizzazione di Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sulla scia del buon successo riscosso dalla raccolta contenente i remake dei primi due titoli della serie. Peccato che questo progetto sia naufragato, perlomeno stando a quanto dichiarato dallo stesso Tony Hawk in una recente diretta streaming.

Secondo il celebre atleta, il piano originale prevedeva i remake di tutti i titoli della serie, peccato che Vicarious Visions sia stata inglobata all’interno di Blizzard Entertainment e non se ne fece più nulla. Tony Hawk spiega che Activision provò a commissionare la serie ad altri studi, tuttavia le risposte ricevute non furono gradite dal publisher, pertanto sembra che l’IP sia stata nuovamente accantonata.

Condividi con gli amici Inviare