XEL: un nuovo trailer rivela la data d'uscita dell'action futuristico

Vi piacciono le storie a suon di salti nel tempo? Allora farete meglio a tenere d’occhio XEL, nuovo action-adventure sviluppato da Tiny Roar e pubblicato da Assemble Entertainment. Proprio i creatori del gioco hanno da poco rilasciato un nuovo, inquietante trailer che pone le premesse della storia, che vedrà la giovane Reid usare i suoi poteri spaziotemporali per scoprire gli oscuri segreti del pianeta dov’è atterrata e il suo stesso passato.

Oltre a presentare la storia, il video rivela anche la data d’uscita del gioco, prevista per il 12 luglio su Steam e GOG.com, e per il 14 luglio su Nintendo Switch; XEL arriverà anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2022. Curiosi di saperne di più? In tal caso sarete contenti di scoprire che una demo che include i primi 30 minuti del gioco è disponibile su Steam.