DNF Duel: il picchiaduro mostra il suo opening movie

Manca solo una settimana all’arrivo su PC, PS4 e PS5 di DNF Duel, l’ultima creazione del rinomato sviluppatore di picchiaduro Arc System Works. Dopo averci mostrato il trailer di lancio del suo titolo, lo studio nipponico oggi ci presenta il filmato introduttivo. Il video fa una carrellata di tutti i personaggi presenti nel gioco, incluso il sedicesimo lottatore, ancora non rivelato ufficialmente, che fa una breve apparizione nei secondi conclusivi del video. Non dubitiamo che nel corso del prossimi giorni lo studio ce lo presenterà più nel dettaglio. Ricordiamo che il variegato roster di DNF Duel trae ispirazione dall’universo narrativo di Dungeon Fighter Online, il gioco free to play di Neople.