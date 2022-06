Pentinment: un nuovo dietro le quinte per il gioco di Obsidian

Fra i vari giochi presentati nel corso della recente Summer Game Fest, Pentiment è riuscito sicuramente ad attirare la curiosità di molti. In via di sviluppo presso Obsidian Entertainment, il titolo in questione ci mette nei panni di un pittore cinquecentesco, impegnato a risolvere una serie di crimini. E Microsoft ha di recente deciso di svelarci qualche altro dettaglio su questo gioco, tramite un nuovo dietro le quinte che vede la partecipazione del Design Director Josh Sawyer (già Lead Designer su Fallout: New Vegas) e dell’Art Director Hannah Kennedy; la sua presenza è una decisione tutt’altro che casuale, visto che il peculiare stile artistico del gioco si ispira fortemente ai dipinti dell’epoca.









Il gioco coprirà un arco temporale di un quarto di secolo. “Fin dall’inizio, sapevo di voler ritrarre una comunità che cambiava col tempo, il che significa che anche i suoi personaggi cambieranno col tempo”, ha spiegato Josh Sawyer. “Anche gli edifici cambiano, ma è con i personaggi che ci siamo davvero sbizzarriti.” Pentiment uscirà a novembre 2022 su PC e console Xbox, e sarà parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal day one.