PlayStation Plus Essential: trapelati i videogiochi di luglio

Come avviene ormai da diverso tempo, anche i videogiochi riservati agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel mese di luglio sono trapelati in anticipo. La fonte è la stessa dei mesi scorsi, pertanto decisamente affidabile.

Stando alle indiscrezioni, gli abbonati al servizio Essential riceveranno il platform Crash Bandicoot 4: It’s About Time nei doppi formati per PS4 e PS5, l’avventura a tinte horror The Dark Pictures Anthology: Man of Medan per PS4, e lo sparatutto Arcadegeddon, anch’esso per PS4 e PS5. Il tris di giochi dovrebbe essere disponibile dal 5 luglio.

Naturalmente attendiamo una conferma ufficiale da parte di Sony che dovrebbe arrivare a breve, già nei prossimi giorni.

