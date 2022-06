Hideo Kojima aveva in mente un videogioco simile a The Boys

Non è certo una novità che Hideo Kojima sia un grande consumatore di prodotti d’intrattenimento, a cui spesso guarda come fonti d’ispirazione. Di recente, pare che il visionario creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding si sia dedicato a The Boys, la serie di Amazon nella quale i supereroi non sono molto “eroi”, anzi spesso e volentieri sono persone piuttosto orribili. Hideo Kojima ha anche rivelato di aver avuto in mente un progetto videoludico dai temi simili. “Stavo per dare il via a un progetto a cui stavo pensando da un po’ di tempo, e che poi ho messo da parte proprio perché era così simile.”

Sempre tramite Twitter, Hideo Kojima ha chiarito che il suo progetto avrebbe avuto un’atmosfera “hard-boiled”, e che avrebbe visto una squadra di detective affrontare i retroscena di eroi leggendari, a loro volta non esattamente supereroistici. Allo stesso tempo, però, Kojima ha specificato che ambientazione, tono e poteri sarebbero stati differenti rispetto a quanto adottato da The Boys. Chissà che in futuro non decida di ripescare questo progetto dal cassetto dove l’ha momentaneamente infilato.