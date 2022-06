Ubisoft conferma la sua presenza alla Gamescom 2022

Dopo le defezioni che hanno coinvolto sia Sony che Nintendo, purtroppo assenti alla prossima kermesse di Colonia, Ubisoft ha fatto sapere che sarà presente all’edizione 2022 della Gamescom.

Quest’anno la manifestazione tedesca si terrà in un formato ibrido che prevede sia eventi digitali che uno showcase in presenza, peccato che vari publisher si siano già tirati indietro. Oltre alle due compagnie giapponesi, infatti, grandi assenti saranno anche Activision Blizzard e Take-Two Interactive.

Manca ancora un elenco ufficiale degli espositori, ma sappiamo che oltre a Ubisoft troveremo anche THQ Nordic. Cosa avrà intenzione di mostrare il publisher francese? Lo scopriremo solo dal 24 al 28 agosto. Difficilmente, però, scopriremo qualcosa di nuovo sul prossimo Assassin’s Creed giacché Ubisoft ha in cantiere un evento speciale dedicato a questo franchise che si terrà a settembre.

