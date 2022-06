Blanc è un nuovo titolo cooperativo per PC e Switch

Risale alle ultime ore la presentazione di Blanc, un nuovo titolo cooperativo sviluppato da Casus Ludi e pubblicato da Gearbox Publishing. Caratterizzato da uno stile artistico molto peculiare e decisamente affascinante, il gioco in questione vede un cucciolo di lupo e un cerbiatto stringere un’improbabile alleanza al fine di ritrovare le rispettive famiglie, dalle quali sono rimasti separati in seguito a un’improvvisa nevicata. Naturalmente, ciascuno dei due protagonisti ha abilità e debolezze diverse, e la collaborazione fra i due giocatori (in locale o online) sarà fondamentale per poter proseguire nel corso dell’avventura. L’uscita di Blanc è prevista per il febbraio 2023, su Nintendo Switch e su PC tramite Steam.