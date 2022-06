RimWorld arriverà anche su console, ecco il trailer d'annuncio

Il particolare strategico-gestionale RimWorld è riuscito a conquistarsi una solida fetta di appassionati nel corso dei quasi quattro anni trascorsi dalla sua uscita su PC, e sembra che presto lo farà anche su altri lidi. Double Eleven ha infatti di recente annunciato che il titolo sta per ricevere un porting su PS4 e Xbox One, la cui uscita è prevista per il prossimo 29 luglio. C’è pure un trailer che ci presenta l’ambientazione del gioco.









Naturalmente, adattare un gestionale complesso come RimWorld per l’ecosistema console non è cosa da dare per scontata, e in merito ci fornisce ulteriori dettagli il PlayStation Blog. “Abbiamo profuso molte energie nel riflettere, nel progettare e nel lavorare ad ogni aspetto del gioco per assicurarci che la transizione fosse fluida”, spiega Kevin Mann, Producer. “L’interfaccia di RimWorld Console Edition è stata progettata dalle fondamenta per poter funzionare con i controller, e con il numero di input disponibile al giocatore. La maggior parte dell’interfaccia è navigabile utilizzando i grilletti, il che consente ai giocatori un facile accesso a tutte le azioni più importanti.” I preordini sono già disponibili al prezzo di 39,99$.