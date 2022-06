Ghostrunner: Complete Edition disponibile, include tutti i DLC

Il publisher 505 Games, assieme al partner All in! Games, ha da poco annunciato la disponibilità di Ghostrunner: Complete Edition. Questa edizione del first person slasher creato da One More Level, Slipgate Ironworks e 3D Realms comprende, oltre al gioco base, tutti i DLC finora pubblicati, incluso il recente Project_Hel. Ricordiamo che il gioco in questione ci mette nei panni di un cyborg impegnato a scalare la pericolosa Dharma Tower, alla ricerca di vendetta contro un tiranno crudele. Raggiungere la vetta richiederà di superare numerosi livelli che metteranno alla prova i nostri riflessi e abilità di pianificazione. Ghostrunner: Complete Edition è disponibile al prezzo di 39,99€ su PC, su console e su Amazon Luna.