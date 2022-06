Assetto Corsa Competizione: arriva il DLC American Track Pack

È un momento storico per Assetto Corsa Competizione. Il gioco automobilistico di Kunos Simulazioni è infatti il nuovo titolo ufficiale del torneo esport FIA Motorsport Games 2022, che avrà luogo dal 26 al 30 ottobre 2022. Questo significa che nel corso della competizione i fan delle corse GT si sfideranno in ben 17 diverse discipline proprio tramite il gioco di Kunos. In contemporanea con l’annuncio della storica decisione, lo studio ha anche deciso di rilasciare il DLC American Track Pack, che possiamo vedere presentato in un nuovo trailer.









L’American Track Pack, disponibile per l’acquisto su Steam al prezzo di 17,99€, introduce su Assetto Corsa Competizione i tre iconici circuiti statunitensi Watkins Glen, Indianapolis e Circuit of the Americas (COTA), ciascuno di loro scansionato al laser e renderizzato in gioco con precisione assoluta.