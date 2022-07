Nintendo ha chiarito di non poter creare sequel per tutte le sue IP

Vista la sua quarantennale carriera, è inevitabile che il portafoglio di IP di Nintendo sia bello abbondante, così come è altrettanto inevitabile che alcune – pur molto apprezzate – abbiano finito per venire lasciate da parte. Se da una parte c’è chi continua a ricevere ottimi nuovi titoli, i fan di serie come Star Fox ed F-Zero si sono trovati decisamente a bocca asciutta. Come possiamo leggere su VGC, la questione è stata sollevata anche nel corso di una recente chiamata con gli azionisti, e la risposta è arrivata direttamente dal CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa.

“Realisticamente, è difficile per noi sviluppare nuovi titoli, che siano remake o sequel, per ogni gioco Nintendo che la gente ci chiede. Siamo comunque molto grati dell’apprezzamento che i fan nutrono per i nostri giochi.” Shinya Takahashi, senior managing executive officer, ha poi spiegato che questo non significa che la Casa di Kyoto non abbia nulla in pentola. “Non possiamo dirvi se ci sono piani per prossimi remake di giochi specifici, ma durante lo sviluppo riflettiamo sempre su cosa può piacere ai giocatori.” Ricordiamo che non troppo tempo fa Nintendo ha rilasciato un remake di Detective Famicon Club, quindi non è impossibile che in cantiere ci sia anche qualche progetto dedicato ad IP ben più famose.