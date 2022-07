Nintendo Switch Online: quattro nuovi giochi per la collezione SEGA Genesis

Continua ad arricchirsi la collezione di classici disponibile a chiunque abbia una sottoscrizione a Nintendo Switch Online e il Pacchetto Aggiuntivo. Oggi è il turno di quattro classici dell’epoca SEGA Genesis: Comix Zone, Mega Man: The Wily Wars, Target Earth e Zero Wing. Sì, questo significa che finalmente potrete essere testimoni del leggendario “All your base are belong to us” anche sulla console ibrida di Nintendo.









Meme internettiani dei primi anni Duemila a parte, il pacchetto include anche il picchiaduro a scorrimento Comix Zone, che fa di tutto per farci sentire in un vero fumetto, e Mega Man: Wily Wars, collezione dei primi tre capitoli della saga dell’omino blu, più il livello aggiuntivo Wily Tower. Chiude il tutto Target Earth, che ci vede impegnati a salvare le basi spaziali dell’umanità da un esercito di cyborg.