CD Projekt RED celebra il suo 20° compleanno

Oggi è un giorno speciale, per un certo studio di sviluppo con la sua sede a Varsavia: CD Projekt RED può infatti celebrare il suo ventesimo anno d’età. Fondata nel 2002 da CD Projekt, fino a quel momento concentratasi esclusivamente sulla distribuzione e la localizzazione di videogiochi, la realtà esteuropea assurge alla popolarità mondiale nel 2007 con la pubblicazione del primo The Witcher, gioco di ruolo ispirato ai libri di Andrzej Sapkowski. Da lì in poi, il resto è storia: i tre capitoli della serie The Witcher hanno infatti venduto ben 65 milioni di copie, con un quarto titolo in Unreal Engine 5 attualmente in cantiere. Nel 2020, CD Projekt RED ha poi pubblicato l’attesissimo Cyberpunk 2077, successo talmente importante da aver portato alla creazione di un gioco da tavolo e di uno spin-off anime, Cyberpunk: Edgerunners, in uscita a settembre su Netflix. In aggiunta, lo studio sta lavorando alla prima espansione del gioco, prevista per il 2023.

“Quando abbiamo fondato CD Projekt RED, non sapevamo cosa fosse possibile fare nell’industria dei videogiochi. Siamo stati ribelli fin dall’inizio, e abbiamo dovuto imparare tutto per conto nostro”, ha dichiarato Adam Badowski, capo dello studio. “Non potevamo prevedere quanto questi ultimi vent’anni sarebbero stati emozionanti e fruttuosi, e siamo estremamente fieri dei risultati che abbiamo raggiunto e del fatto che possiamo contare sul costante supporto della nostra comunità.” Per celebrare i suoi venti anni d’età, CD Projekt RED ha lanciato un sito celebrativo che invita i fan a condividere immagini che rispecchino il viaggio fatto assieme – che siano fotografie, screenshot dei loro giochi o artwork. Inoltre, chi visiterà regolarmente il sito potrà scoprire curiosità sullo studio, prendere parte a sfide speciali e vincere premi.