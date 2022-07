Sly Cooper e Infamous: nessun gioco in cantiere, chiarisce Sucker Punch

In un aggiornamento pubblicato sul suo sito ufficiale, Sucker Punch ha voluto fornire informazioni ai fan in merito a due sue IP molto amate: Sly Cooper e Infamous. Purtroppo, le notizie non sono particolarmente buone per chi spera in un loro ritorno a breve termine. “Con l’aumento della loro scala e della loro complessità, i nostri giochi richiedono la piena attenzione del nostro studio”, possiamo leggere nel comunicato. “Ora che ci stiamo dedicando ad un nuovo progetto, non abbiamo attualmente nessun piano di rivisitare Infamous o Sly Cooper, e nessun altro studio sta lavorando a progetti legati a questi franchise.” Sucker Punch, in ogni caso, ha chiarito quanto Sly e Cole siano ancora personaggi a cui tengono molto, e non ha escluso di poterli rivisitare in futuro.

A margine, lo studio ha anche fatto sapere che i server per il multigiocatore di Infamous 2 rimarranno aperti ancora per qualche tempo, e che il DLC Cole’s Legacy di Second Son, finora disponibile solo come parte della Collector’s Edition, arriverà presto sul PlayStation Store. Sucker’s Punch non ha ancora rivelato qual è il progetto di cui si sta occupando al momento, ma non sembra improbabile che si tratti di qualcosa di legato a Ghost of Tsushima, anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti.