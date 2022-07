Baldur's Gate 3: Larian fissa la data del prossimo Panel from Hell

Indovinate che ora è? Beh, se siete fan dei giochi di ruolo, è l’ora di aspettare impazienti il prossimo Panel from Hell, nome usato per indicare le dirette durante le quali Larian Studios rivela importanti informazioni sullo sviluppo di Baldur’s Gate 3. L’ultima, per esempio, ha visto l’introduzione della classe del barbaro; e chissà quale sarà la prossima classe in arrivo nei Forgotten Realms. Visto l’artwork utilizzato dallo studio belga per l’annuncio sembra altamente probabile che si tratterà del bardo, ma ricordiamo che attualmente mancano all’appello anche il paladino e il monaco.

Naturalmente, le aggiunte in termini di contenuto saranno accompagnate da bilanciamenti e fix di vario tipo che ci verranno esposti nel corso del Panel from Hell, previsto per il 7 luglio alle ore 19:00. Molto più in là invece la data in cui Larian Studios pianifica di finire i lavori su Baldur’s Gate 3: il lancio è infatti programmato per l’anno prossimo.