Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, un nuovo trailer per il board game

Chi oltre ai videogiochi si diletta anche di board game probabilmente ricorderà come ormai qualche mese fa avessimo dato notizia dell’annuncio di Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, un nuovo gioco da tavolo ispirato al titolo di CD Projekt RED. Ebbene, sembra proprio che i ragazzi di CMON si stiano preparando a rivelare la loro creazione più nel dettaglio e a dare il via alla campagna Kickstarter; sul sito è già apparsa la pagina dedicata, ma non è ancora giunto il momento di mettere mano al portafogli e contribuire al progetto. In compenso, un nuovo trailer ci permette di dare un bello sguardo a Cyberpunk: Gangs of Night City e ai vari modellini che metterà a nostra disposizione, naturalmente ispirati alle classi del gioco di ruolo pen & paper, oltre che ad alcuni dei suoi sistemi.