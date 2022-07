The DioField Chronicle: la data d'uscita è prevista per settembre

Square Enix ha di recente annunciato la data d’uscita di The DioField Chronicle, nuovo gioco di ruolo strategico ambientato in un mondo medievale con influenze fantasy e moderne. Come possiamo leggere su Twitter, il gioco sviluppato da Lancarse uscirà il prossimo 22 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Questo titolo è caratterizzato da uno combattimento da tattico in tempo reale; questo significa che gli scontri, per quanto di piccola scala, richiederanno la nostra costante attenzione: sarà fondamentale gestire bene forze, debolezze e abilità speciali di ciascuna unità.

A quanto pare, The DioField Chronicle riceverà anche una demo, prevista per il 10 agosto. Square Enix non ha però specificato le piattaforme su cui sarà disponibile.