La scrittrice di Deus Ex, Guardians of the Galaxy passa a BioWare

Novità importanti per i fan dei titoli di BioWare: dopo 14 anni presso Eidos Montreal nel ruolo di Narrative Director, Mary DeMarle è infatti passata allo studio dei creatori di Mass Effect e Dragon Age, come possiamo leggere sul suo profilo LinkedIn. DeMarle è nota in particolare per il suo ruolo di primo piano nella stesura del canovaccio narrativo di Deus Ex e di Marvel’s Guardians of the Galaxy, titolo che è riuscito ad aggiudicarsi il trofeo di Best Narrative agli ultimi The Game Awards.

Presso BioWare, Mary DeMarle ha assunto il ruolo di Senior Narrative Director, ma non è noto a cosa stia lavorando. Sappiamo però che lo studio ha in cantiere Dragon Age: Dreadwolf e un nuovo Mass Effect; e vista l’esperienza del nuovo acquisto nel campo della fantascienza e delle avventure spaziali, non ci stupirebbe se fosse stata assegnata proprio a quest’ultimo titolo.