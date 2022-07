Ubisoft svela Tom Clancy's The Division Resurgence per Android e iOS

Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s The Division Resurgence, un nuovo sparatutto in terza persona con elementi RPG in arrivo prossimamente su dispositivi mobili Android e iOS. Si tratterà di un’opera canonica all’interno dell’universo di The Division, con una nuova linea narrativa, diverse classi e fazioni nemiche da sconfiggere.









In The Division Resurgence sarà possibile giocare da solo o in co-op partecipando a molte attività PvE, dalle missioni alle attività del mondo. Questo nuovo capitolo si basa su tutte le modalità di gioco originali e offre nuovi equipaggiamenti e armi. Il gioco si svolgerà in una New York post-crisi contemporanea e offrirà una prospettiva unica su elementi chiave di The Division. Questa la descrizione ufficiale: “Il caos continua a imperversare a New York e come parte della prima ondata di agenti della Strategic Homeland Division, dovrai proteggere i civili dalle fazioni ostili e aiutarli a costruire un futuro migliore. Scoprirai nuovi personaggi con profonde storie personali e potenti nemici con abilità sfidanti.”

Nessuna notizia sulla data di uscita, tuttavia Ubisoft ha aperto le iscrizioni alla closed alpha di Tom Clancy’s The Division Resurgence che si terrà prossimamente su mobile.