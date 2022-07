Take-Two chiede la rimozione dei mod per la VR dei suoi giochi

Brutte notizie per la comunità di appassionati della realtà virtuale. Take-Two, publisher di serie come Grand Theft Auto, Red Dead Redemption e Mafia, ha di recente inviato un DMCA a Luke Ross. Sostanzialmente, la compagnia richiede che il noto modder della scena VR (ha per esempio creato una modificazione per Elden Ring, che potete vedere qui in azione) rimuova tutti i suoi contenuti che hanno a che fare con videogiochi da lei pubblicati, citando violazioni del copyright.

Vale la pena sottolineare che – come specificato da Luke Ross stesso – i mod in questione utilizzano software creato dallo stesso modder che permette un’esperienza di gioco diversa dall’originale, in questo caso implementando il supporto alla VR. Queste modificazioni richiedono però che l’utente abbia legalmente acquistato il videogioco, e dunque non intendono in nessun modo sfruttare IP, asset o software altrui per profitto personale. In ogni caso, per evitare problemi di ogni tipo Luke Ross ha deciso di rimuovere temporaneamente dalla sua pagina Patreon qualunque riferimento e link ai mod per i seguenti titoli:

Red Dead Redemption 2

GTA V

Mafia: Definitive Edition

Mafia II: Definitive Edition

Mafia III Definitive Edition

La speranza, naturalmente, è che Take-Two decida di ritornare sui suoi passi e che comprenda l’importanza del lavoro fatto dai modder per rendere accessibili tramite VR i mondi creati dai suoi sviluppatori.