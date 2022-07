L'Intellivision Amico non è stato ancora abbandonato

Quella dell’Intellivision Amico, particolare console a formato familiare, è una storia tormentata. Dopo un primo rinvio, il processo di produzione della piattaforma è andato incontro a seri problemi finanziari, che hanno portato a una rimodulazione del prezzo di lancio inizialmente previsto e a un cambio al vertice. Nelle ultime ore, poi, il decadimento del marchio registrato presso lo United States Patent and Trademark Office aveva fatto pensare a un definitivo abbandono del progetto.

Pare però che non sia così, almeno per il momento. Il CEO Phil Adam ha fatto sapere ad IGN che la compagnia è ancora al lavoro sull’Intellivision Amico, e che il decadimento del marchio era dovuto a un disguido. “Lo United States Patent and Trademark Office ci mette un po’ ad aggiornare i suoi documenti”, ha spiegato Phil Adam.