Clash: Artifacts of Chaos è stato rinviato al prossimo anno

ACE Team e Nacon hanno annunciato di aver rinviato l'uscita di Clash: Artifacts of Chaos, il nuovo videogioco d'azione ambientato nello stesso universo narrativo dei due Zeno Clash. Per indorare la pillola, però, hanno confezionato il seguente trailer di gameplay.









Prevista inizialmente nel corso del mese di novembre, la pubblicazione di Clash: Artifacts of Chaos è ora slittata ai primi mesi del prossimo anno. Per l’esattezza, l’uscita avverrà a febbraio 2023. Attendiamo di sapere la data esatta, mentre vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche sulle console delle famiglie PlayStation e Xbox.