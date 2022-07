Nacon Studio Milan annuncia un nuovo Terminator di stampo survival

Un paio di mesi fa, quando abbiamo segnalato la notizia dell’apertura di Nacon Studio Milan, abbiamo riportato anche le parole del responsabile Marco Ponte, il quale si diceva impaziente di svelare il progetto al quale sta lavorando il team meneghino. Ora quel momento è giunto e lo studio milanese ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo videogioco di stampo survival ispirato a Terminator.









Il videogioco non ha ancora un titolo ufficiale, né sono state rese note le piattaforme sulle quali approderà. Anzi, a dire il vero non sappiamo assolutamente nulla di questo progetto survival a tema Terminator, se non che esiste ed è in sviluppo presso Nacon Studio Milan. Per ora dobbiamo farci bastare il brevissimo teaser trailer diffuso in queste ore, sperando di non dover attendere a lungo prima di saperne di più.