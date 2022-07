Crown Wars: The Black Prince è il nuovo tattico a turni di Artefacts Studio

Nacon ha annunciato di aver unito le forze con Artefacts Studio per lo sviluppo e la pubblicazione di Crown Wars: The Black Prince, un nuovo tattico a turni a sfondo storico ambientato durante la Guerra dei Cent’anni, il sanguinoso conflitto tra Inghilterra e Francia che segnò profondamente le due nazioni tra il 1300 e il 1400.









Il gioco ci metterà nei panni di un nobile impegnato non soltanto a combattere nel conflitto, ma anche a svelare la verità su un misterioso culto che si dice abbia corrotto le alte sfere delal società al fine di sfruttare la guerra per il proprio tornaconto. Spetterà dunque a noi reclutare ed equipaggiare i soldati, combattere i nemici della nostra fazione, nonché esercitare quel minimo di diplomazia che potrebbe sempre far comodo in tempi di guerra.

Crown Wars: The Black Prince uscirà nel 2023 su PC via Steam, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.