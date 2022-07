Baldur's Gate 3: la nuova patch introduce il bardo e la razza degli gnomi

Larian Studios aveva promesso importanti novità in arrivo sull’Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3, e così è stato: la Patch 8 ha infatti introdotto la classe del bardo e una nuova razza, quella degli gnomi. Se pensavate che le vostre scorribande per i Forgotten Realms avessero bisogno di un po’ di ritmo in più, beh questo aggiornamento è perfetto per voi.









Il bardo arriva con le due sottoclassi del Collegio del Valore, capace di potenziare l’efficacia in combattimento degli alleati, e del Collegio della Sapienza, al contrario abile nel distrarre e confondere gli avversari. Naturalmente, i bardi sono anche abili incantatori, che hanno nel carisma la loro caratteristica principale; e questa patch arriva con i nuovi incantesimi Calm Emotions, Enthral, Heroism, Phantasmal Force, e Vicious Mockery, più Cutting Words e Song of Rest per i bardi, e un nuovo potere conferitoci dal nostro sgradito ospite Illithid.

Gli gnomi, dal canto loro, si presentano in tre varianti: gnomi della foresta, della pietra, e delle profondità. La patch porta su Baldur’s Gate 3 anche miglioramenti al sistema di personalizzazione, la nuova Swarm AI per la gestione di gruppi numerosi di nemici, nuovi strumenti musicali accessibili a tutte le classi, e una vasta serie di migliore e fix che potete leggere per intero nelle note della patch.