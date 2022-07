Fuga: Melodies of Steel 2 annunciato da CyberConnect2

Ve lo ricordate Fuga: Melodies of Steel? Uscito l’anno scorso su PC e console, questo particolare gioco ci metteva ai comandi di un gruppo di ragazzini costretti a fare i conti con la guerra alle loro porte… salendo a bordo di un’immensa fortezza mobile e facendosi strada fra le file dell’esercito invasore. Mischiando un gameplay dalle componenti gestionali a un comparto narrativo ben riuscito e che sapeva essere toccante, il gioco aveva convinto il nostro Danilo Dellafrana, come potete leggere nella sua recensione.

E se per caso siete anche voi fra coloro che sono rimasti soddisfatti dal tempo dedicato a questo titolo, allora sarete contenti di sapere che CyberConnect2 ha confermato di essere al lavoro su Fuga: Melodies of Steel 2 tramite un sito teaser. Non ci sono altre informazioni al momento disponibili, ma lo studio giapponese ha organizzato una diretta su YouTube per il prossimo 28 luglio alle ore 13:00. Non dubitiamo che in quella sede verremo a saperne di più.