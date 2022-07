Chivalry 2 celebra vendite oltre i due milioni, nuovi contenuti in arrivo

Pare che le cose vadano proprio bene per Chivalry 2: dopo il recente lancio su Steam, accompagnato da una nuova fazione, dall’introduzione del combattimento a cavallo e da nuove mappe, il gioco di Torn Banner Studios ha ufficialmente raggiunto i due milioni di copie vendute. Non solo: con questo sostanzioso aggiornamento può dirsi mantenuta la promessa fatta al lancio, secondo cui nel giro di un anno lo studio avrebbe raddoppiato il contenuto presente.

Ma il raggiungimento di questi importanti risultati non significa che le risse medievali cesseranno di crescere. Torn Banner Studios ha infatti pubblicato un dev diary in cui, fra le altre cose, accenna anche ai piani per il futuro. Nel prossimi mesi, i giocatori di Chivalry 2 possono aspettarsi di veder arrivare l’Hippodrome, mappa pensata per le sfide all’ultima lancia spezzata, una nuova arma d’ispirazione tenosiana, un nuovo bioma invernale, e il supporto ai party cross-piattaforma.