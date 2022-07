Syberia: Microids festeggia i venti anni della serie di Benoît Sokal

Sono trascorsi venti anni dalla pubblicazione di Syberia, la prima avventura di Kate Walker ideata dal compianto Benoît Sokal, per questo Microids ha voluto confezionare un apposito video che celebra non soltanto questo anniversario, ma anche il fumettista belga che ha dato i natali alla saga.









“A metà degli anni ’90, l’incontro tra Benoît Sokal e Microids ha dato vita ad Amerzone: The Explorer’s Legacy. Accolto con entusiasmo da giocatori e critica per l’audacia, lo scenario e le meccaniche di gioco avanzate, questo gioco ha permesso a Benoît di continuare a sviluppare i suoi universi narrativi in un media tutto nuovo,” ha dichiarato Elliot Grassiano, fondatore e COO di Microids. “Per venti anni, è stato un grande onore poter offrire ai giocatori di tutto il mondo un viaggio unico nel mondo creato da Benoît, attraverso le numerose iterazioni della serie Syberia. Oggi, tutti i nostri pensieri sono rivolti a questo artista di incredibile talento, scomparso nel 2021, così come a sua moglie Martine e ai suoi figli Hugo e Jules, senza i quali nessuno di questi progetti sarebbe stato possibile. Riteniamo importante offrire ai fan di Syberia questo video che evidenzia i momenti più importanti di questa saga di videogiochi di culto.”

Nel corso degli ultimi venti anni sono state pubblicate quattro iterazioni della saga di Syberia, di cui l’ultima The World Before, ha visto la luce proprio all’inizio di quest’anno.