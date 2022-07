Destiny 2: al via i festeggiamenti del Solstizio degli Eroi

Com’è ormai consuetudine da diverso tempo a questa parte, anche quest’anno è arrivato il momento di dare il via al Solstizio degli Eroi, il tradizionale evento gratuito di Destiny 2 che permette ai guardiani di ottenere tante nuove ricompense.









Gli utenti che decideranno di partecipare all’evento sbloccheranno automaticamente la nuova armatura del Solstizio e avranno la possibilità di ottenere il cannone portatile da stasi leggendario Qualcosa di Nuovo. Vi sarà anche una nuova attività, la festa del falò, nella quale dovranno respingere ondate di nemici per potenziare l’armatura fino a ottenere i famosi bagliori.

Non è tutto giacché l’Everversum proporrà una nuova serie di elementi cosmetici a tema estivo per rilassarsi un po’ dopo aver superato le battaglie più impegnative. I giocatori potranno inoltre usufruire della carta evento, un nuovo sistema per guadagnare ricompense gratuite con un’opzione di potenziamento per sbloccare elementi cosmetici del Solstizio aggiuntivi.

Completando le sfide evento, i giocatori potranno guadagnare il nuovo sigillo del Solstizio, e quindi il titolo di Custode della fiamma, oltre a sbloccare l’acquisto della relativa spilla da collezione. Portando a termine l’impresa introduttiva del Solstizio verrà invece sbloccato l’acquisto dell’esclusiva maglietta del Solstizio 2022. Questi articoli sono offerti con il programma delle Ricompense di Bungie e possono essere ordinati dal Bungie Store.

Il Solstizio degli Eroi è già attivo sui server di Destiny 2 e si concluderà il prossimo 9 agosto.